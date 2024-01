Bri | Claudio Borio lascia a fine anno | lo sostituirà il coreano Hyun

Gabriella Pession (promo Rai) Duo d’eccezione di ballerini per una notte per la semifinale di Ballando con le Stelle, in onda domani sera (sabato ... (davidemaggio)

... dove andra' a sostituire dal gennaio del 2025 litalianoBorio, che fine hanno si ritirera' ...delle banche centrali che leconomista italiano ha saputo dare nella sua lunga permanenza alla. ...Dopo quasi quattro decenni, l'italianoBorio, uno degli economisti più apprezzati a livello internazionale ed esperto di finanze e banche, andrà in pensione a fine anno e lascerà la(Bis in inglese), la banca dei regolamenti ...(Teleborsa) - Dopo quasi quattro decenni, l'italiano Claudio Borio, uno degli economisti più apprezzati a livello internazionale ed esperto di finanze e banche, andrà in pensione a fine anno e lascerà ...La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ringrazia Mario Draghi per il costruttivo scambio di vedute sulla competitività durante il seminario dell'esecutivo europeo.