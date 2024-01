Borsa | Tokyo ancora da record Cina in deflazione a dicembre

Milano, 11 gen. (askanews) – La Borsa di Tokyo ha chiuso in rally la seduta, in attesa dei dai sull’inflazione americana, in arrivo nel pomeriggio ... (ildenaro)

Risultato positivo dell'1,10% per, alle 03:50, che continua gli scambi a 35.436,28 punti. 12 - 01 - 2024 03:50Indice Nikkey +1,57% a quota 35.601,65 all'apertura pomeridiana. 12 - 01 - 2024 04:38Se stai cercando di ottenere una nuova borsa ma sei stato indeciso se seguire la strada di uno zaino, una borsa a tracolla o una tote bag, Outback potrebbe avere la soluzione ai tuoi problemi. Come ...In Giappone, seduta storica per la Borsa di Tokyo: l'indice Nikkei, in salita per il quarto giorno consecutivo, ha superato la soglia di 35.000 yen, il livello più alto da febbraio ...