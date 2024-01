Bonus casalinghe 2024 | domanda e requisiti per partecipare al bando

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 7 minutiValido anche nelilintrodotto per aiutare le donne e uomini che svolgono lavori domestici. A differenza di quanto riportato erroneamente da numerosi siti web, ilperò non prevede un contributo economico da 400 euro o cifre simili. Ilè un aiuto non finanziario che consente agli interessati di formarsi e acquisire nuove competenze. La misura è rivolta in via prioritaria alle donne, ma riguarda anche, in subordine, i casalinghi, cioè uomini che svolgono attività nell’ambito domestico. Ecco tutte le informazioni sul nuovoper la formazione die casalinghi, come funziona, a chi spetta e in cosa consiste la disinformazione su questo ...