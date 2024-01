Bonus casa 75% | le novità 2024 da conoscere per sfruttare al massimo l’agevolazione

(Adnkronos) – Il Superbonus in versione light , il bonus mobili e quello verde. Sono alcuni degli ‘ sconti ’ edilizi previsti per quest’anno. ecco ... ()

(Adnkronos) – Il Superbonus in versione light , il bonus mobili e quello verde. Sono alcuni degli ' sconti ' edilizi previsti per quest'anno. ecco tutte ... (periodicodaily)

Tutti i bonus del 2024 : dalla casa al lavoro - passando per spesa e bollette - ecco gli incentivi del nuovo anno

I bonus non mancano mai. Neanche nel 2024. Sono in totale in arrivo 2,13 miliardi per bonus e incentivi nel nuovo anno, come ricordato da ... (lanotiziagiornale)