Bong Joon-ho guida la protesta contro polizia e media dopo il suicidio dell' attore Lee Sun-kyun

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il regista di Mickey 17 a capoa rivolta degli artisti coreani in seguito alla tragica scomparsadi Parasite-ho ha condotto una conferenza stampa a Seoul in seguito aldi Parasite Lee Sun-kyu avvenuto alla fine di dicembre. Indagato dalladi Incheon per un presunto consumo di sostanze stupefacenti, l'era finito al centro di una tempestatica di giudizi sui social per due mesi prima di morire. Sostenuto da un nutrito gruppo di artisti coreani, organizzazioni culturali e associazioni commerciali,-ho ha chiesto espressamente un'indagine sulle metodologiea ...

- ho ha condotto una conferenza stampa a Seoul in seguito al suicidio dell'attore di Parasite Lee Sun - kyu avvenuto alla fine di dicembre. Indagato dalla polizia di Incheon per un presunto ...Il regista premio Oscar di "Parasite",- ho, e altre star sudcoreane hanno chiesto un'indagine sul comportamento della polizia e dei media nei giorni precedenti la morte dell'attore Lee Sun - kyun. "Esortiamo le autorità a ...Il regista di Mickey 17 a capo della rivolta degli artisti coreani in seguito alla tragica scomparsa dell'attore di Parasite Bong Joon-ho ha condotto una conferenza stampa a Seoul in seguito al ...Il regista premio Oscar per 'Parasite' Bong Joon-ho e altri artisti sudcoreani hanno chiesto un'indagine approfondita sulla morte del popolare attore Lee ...