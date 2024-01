Bong Jon-ho sulla morte di Lee Sun-kyun | chiede riapertura delle indagini

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il regista Bon Jon-ho di Parasite ha chiesto ladi Lee Sun-. Sostenuto da una formidabile schiera di artisti, organizzazioni culturali,ha chiesto di indagare sui metodi della polizia e di rifletterecopertura sensazionalistica che potrebbe aver contribuito alla decisione di Lee di togliersi la vita. Era infatti stato indagato dalla polizia di Incheon per possibile uso di droghe a scopo ricreativo ed era stato al centro di un vortice di commenti sui media e sui social media nei due mesi precedenti la sua. L’emittente pubblica KBS è stata oggetto di particolari critiche. “Sono necessari chiari miglioramenti legislativi per garantire che i principi e le eccezioni non siano ...