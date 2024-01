Bofa | cala utile trimestre | titolo giù nel preborsa Usa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – Bank of America perde il 2% nelleUsa dopo aver annunciato un calo degli utili del quartoa causa di ingenti oneri una tantum. L’netto è sceso a 3,1 miliardi di dollari, o 35 centesimi per azione, nel quarto, in calo di oltre il 50% rispetto a 7,1 miliardi di dollari, o 85 centesimi per azione, di un anno fa. La banca, con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, ha dichiarato di essere stata penalizzata da un onere prima delle imposte di 1,6 miliardi di dollari nel, relativo alla transizione dal Libor. Il risultato comprende anche una commissione straordinaria di 2,1 miliardi di dollari addebitata dalla Federal Deposit Insurance Corp, legata ai fallimenti della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Escludendo queste ...