Boeing | FAA annuncia verifiche sulla linea di produzione 737 Max 9

Dopo lincidente piu' di 170737 Max 9 sono rimasti a terra. Laha dichiarato che le verifiche si applicheranno alla linea di produzione diper quel modello di aereo e ai suoi ...Secondo la"non è riuscita a garantire che i prodotti completati fossero conformi al progetto approvato e che fossero in condizioni di operare in sicurezza, in conformità con le norme"...New York, 12 gen. (askanews) – La Federal Aviation Administration ha dichiarato che effettuerà verifiche sulla linea di produzione dei Boeing 737 Max 9, dopo che venerdì scorso il portellone posterior ...Il presidente della Commerce Committee al Senato statunitense, Maria Cantwell, ha chiesto alla Federal Aviation Administration (Faa) americana risposte chiare in merito all'efficacia della sua supervi ...