Boca Juniors | cresce la fila per Valentini | piace a tre club di Serie A | la verità sulla clausola

Un altro colpo di mercato per un club di Premier League. Ma questa volta non si tratta di un top team. Il Brighton di Roberto De Zerbi ha infatti ... (itasportpress)

Ever Banega, argentino di 35 anni, ex Siviglia e inter attualmente Qatar all'Al Shabab, potrebbe tornare presto in patria. Secondo Estadio... (calciomercato)

Lazio - piace Valentini del Boca Juniors : tutto sulla nuova idea low cost per gennaio

Per il mercato di gennaio in casa Lazio stanno valutando alcuni profili per rinforzare la difesa. 18 gol subiti in 16 gare di campionato, più... (calciomercato)