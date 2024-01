‘Blue Lock’ | una variant speciale per celebrare l’anime

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Blue Lock, il manga campione di vendita in Giappone, inaugura l’anno nuovo con una cover d’eccezione realizzata da Panini Comics in collaborazione con Crunchyroll. Unaperuno degli anime di maggior successo dello scorso anno, in esclusiva su Crunchyroll anche in versione doppiata con la prima stagione completa. LaAnime del primo numero di Blue Lock sarà disponibile esclusivamente su prenotazione dal 12 al 22 gennaio in fumetteria (recandosi nel proprio punto vendita di fiducia per prenotare il volume) e su Panini.it (dove sono disponibili tutti i dettagli riguardo la modalità di acquisto). La storia, scritta da Muneyuki Kaneshiro e disegnata da Yusuke Nomura, conta in Italia ormai più di venti volumi e uno spin-off, oltre alla serie animata doppiata in italiano disponibile su ...