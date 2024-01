BlackRock | chiude maxi acquisizione Gip per 12 | 5 mld dollari

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) -, il più grande gestore patrimoniale al mondo con più di 10 mila miliardi di asset gestiti, ha accettato di acquistare la società di private equity Global Infrastructure Partners per circa 12,5 miliardi diin contanti e azioni. Lo riferisce il Wall Street Journal ricordando come quella di GIP, che possiede e gestisce società di energia, trasporti, acqua e rifiuti, inclusa una quota nell'aeroporto londinese di Gatwick, è la più grande condotta dadal 2009, quando acquisi' le attività di gestione patrimoniale di Barclays. L'operazione prevede il pagamento di 3 miliardi diin contanti e 12 milioni di azioni proprie, per un valore di circa 9,5 miliardi diin base al prezzo di chiusura di giovedì. GIP è posseduta in maggioranza dai ...

