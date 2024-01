Bill Murray | Michael Cera e Benicio Del Toro si uniscono al cast del nuovo film di Wes Anderson

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo Asteroid City il visionario regista Westornerà in sala con unche avrà come protagonistiDel. Dopo Asteroid City, il visionario regista Westornerà nelle sale con un, una pellicola di spionaggio che avrà come protagonistiDel. Sebbene ancora non si conosca il titolo, sappiamo chelavora a questo progetto da un po' di tempo e già l'anno scorso il regista aveva accennato a una nuova collaborazione con Del(che è ...

Dopo Asteroid City , il visionario regista Wes Anderson tornerà nelle sale con un nuovo film, una pellicola di spionaggio che avrà come protagonisti Benicio Del Toro , Michael Cera e. Sebbene ancora non si conosca il titolo, sappiamo che Anderson lavora a questo progetto da un po' di tempo e già l'anno scorso il regista aveva accennato a una nuova collaborazione con ...Bartlett impersona di Frank, Nick Offerman veste i panni di, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in ...Dopo Asteroid City il visionario regista Wes Anderson tornerà in sala con un nuovo film che avrà come protagonisti Benicio Del Toro, Michael Cera e Bill Murray.Nel nuovo film di Wes Anderson ritorneranno alcuni dei volti più cari al regista: Bill Murray, Benicio Del Toro. Nel progetto anche Michael Cera.