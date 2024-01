Biglietti Monza Inter | ecco i POSTI DISPONIBILI per il match

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le ultime per quanto concerne iditra ticket e possibilità di tutto esauritoè un grandeda non perdere dove da una parte c’è la voglia di avvicinarsi alla salvezza dei biancorossi, dall’altra la potenza nerazzurra che non vuole perdere il primo posto.tutte le informazioni suidele i. Ad eccezione fatta per le due curve (ospiti compresi), le due tribune invece presentano ancora una grande abbondanza di(prezzi che vanno dai 105 ai 168€). Staremo a vedere se ci sarà il tutto esaurito.

Cresce l’ Attesa per la vendita dei biglietti di Monza-Inter , match in programma in anticipo serale sabato 13 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45. ... (optimagazine)

... Napoli - Salernitana ore 15.00: Genoa - Torino ore 18.00: Verona - Empoli ore 20.45:- Inter ... per l'attaccamento […] Savona Sport Savona,in vendita in società per seguire la ...è una squadra tosta, quando vincemmo da loro la partita d'andata dissi convinto che avevamo ... Di seguito i prezzi deiper Perugia - Civitanova (il prezzo non comprende i costi di ...TUTTOmercatoWEB.com Prima la gara con il Lecce poi la Lazio volerà in Arabia Saudita per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter in programma venerdì 19 gennaio alle 20.00. In vista della gara la soci ...La giornata di Superlega tutta di domenica. Spicca la sfida del Pala Barton. La capolista Trento ospita Verona. Piacenza a Catania, Cisterna va a sfidare Milano all'Allianz ...