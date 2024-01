Biden | Condotte con successo operazioni contro obiettivi Houthi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (askanews) – La Cnn conferma i raid anglo-americani in Yemen. Il presidente degli Stati Uniti, Joe– scrive il sito web dell’emittente tv statunitense – ha affermato di aver ordinato gli attacchi “in risposta diretta agli attacchisenza precedentinavi marittime internazionali nel Mar Rosso”. “Oggi, sotto la mia direzione – ha spiegato, in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca – le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi, hanno condotto, con, attacchiuna serie dinello Yemen utilizzati dai ribelliper mettere in pericolo la libertà di navigazione in Yemen, una delle vie d’acqua più vitali del ...