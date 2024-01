Bidello sospeso per presunte molestie ritorna a scuola | un’intera classe non entra in aula

(Di venerdì 12 gennaio 2024) È caos al Convitto Umberto I di Torino dopo il reintegro di un collaboratore scolastico accusato dinei confronti di due studentesse. Unaha preferito non mettere piede inpiuttosto di incrociare ancora lo sguardo di quell’uomo, tornato tra i corridoi, dopo essere statoper tre mesi in via cautelare dall’Ufficio scolastico regionale diretto da Stefano Suraniti. I fatti risalgono all’anno scorso, quando il, era stato accusato di aver tentato di dare dei baci e di aver provato a palpeggiare un paio di sedicenni. Da lì era partita l’indagine che aveva portato al provvedimento disciplinare nel mese di settembre e alla segnalazione alle autorità competenti. Mercoledì il collaboratore ha ripreso servizio destando lo stupore di mamme e papà che non ne vogliono proprio ...

Lo scorso settembre, infatti, l'uomo venneper tre mesi e in via cautelare dal suo servizio, come disposto dall'Ufficio scolastico regionale. Stando a quanto riferito, ilera finito ...Unvienecon l'accusa di aver fatto delle avances ad alcune studentesse e poi, alla fine della sospensione, è stato reintegrato a lavoro. E per protesta un'intera classe non si è ...I genitori hanno ricevuto rassicurazioni, giovedì la protesta con una classe del Convitto Umberto I che non è entrata in classe ...