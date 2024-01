Biathlon | Vittozzi | “Contenta per il podio | dispiace non essere arrivata seconda per pochi decimi”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Ho fatto il mio dovere, midi nonper, ma fa parte del gioco. Sonoin generale, la forma sta crescendo gradualmente”. Questo il commento di Lisaal terzo posto nella sprint di Ruhpolding 2024. “Il raffreddore e l’influenza ormai sono solo un ricordo, la settimana scorsa sono rimasta sotto i miei standard solamente per una questione di forma. Domenica la pursuit sarà una gara aperta, bisognerà andare a tutta senza fare troppi calcoli, sulla strada della continuità. Basta un bel risultato per accorciare la classifica, per cui tutto può succedere”, aggiunge l’azzurra. SportFace.

