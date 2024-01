Biathlon | Tandrevold si impone nella sprint di Ruhpolding Vittozzi torna sul podio e si rilancia in Coppa del Mondo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ingrid Landmarksi inventa una prova ai limiti della perfezione e vince la7,5 km di, in occasione della quinta tappa stagionale delladel2023-2024 di. Seconda affermazione della carriera nel format (la terza complessiva a livello individuale) per la norvegese, che ha completato la gara in 19’25?4 non sbagliando al poligono e firmando il secondo miglior tempo sugli sci dietro solamente all’ex fondista slovena Lampic. La nuova leader della classifica di specialità ha preceduto al traguardo di 18?2 la sorprendente svedese Mona Brorsson, al miglior piazzamento individuale nel circuito maggiore, brava a trovare il 10/10 al tiro sfruttando il traino di(impegnatasua ultima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57: Magnusson in testa dopoo il primo poligono con 10? di vantaggio su Preuss 14.56: Voigt è sesta al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13: Auchentaller commette due errori in piedi, è 49ma 15.11: Doppio zero di Richard, francese ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Sprint 15.09 Venticinquesima posizione provvisoria per Carrara, che taglia ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Sprint 15.33 Ottava posizione all’arrivo per Charvatova, che fa scalare di ... (oasport)

... gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. ... tra le altre, sono la norvegese Ingrid Landmark, le altre francesi Lou Jeanmonnot e Julia ...... gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. ... tra le altre, sono la norvegese Ingrid Landmark, le altre francesi Lou Jeanmonnot e Julia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile di Ruhpolding, tappa della Coppa del Mondo di biathlon 20 ...Prosegue senza sosta la quinta tappa di Coppa del Mondo in Baviera. Dopo le staffette, ecco la Sprint femminile in programma venerdì dalle ore 14.30, con Lisa Vittozzi ...