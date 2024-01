Biathlon | sprint femminile Ruhpolding 2024 | risultati e classifica | vince Tandrevolt | ottima terza Vittozzi

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ie ladelladi, valevole per la Coppa del Mondo 2023/di. La gara ha visto la vittoria della norvegese Ingrid, al secondo successo stagionale che interrompe così il dominio francese delle ultime tappe di CdM.posizione per l’azzurra Lisa, che fa 10/10 nei due poligoni e chiude con una grande parte finale sugli sci. Si tratta del ventiquattresimo podio in carriera per la sappadina. Completa il podio in seconda posizione la svedese Mona Brorsson, che trova il suo secondo podio individuale in carriera di Coppa del Mondo. Quarta la francese Jeanmonnot, davanti ad Elvira Oeberg e alla prima delle teutoniche ...