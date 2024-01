Biathlon | Lisa Vittozzi | “Sono contenta | la forma sta crescendo gradualmente L’inseguimento sarà una gara aperta”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)batte un colpo e porta a casa un prezioso terzo posto nella sprint 7.5 km di Ruhpolding, prova valida per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di. La sappadina, sulla scia dell’ottima prestazione di due giorni fa in staffetta, ha disputato quest’oggi unadi alto profilo trovando il 10/10 al tiro (con tempi di rilascio competitivi) e difendendosi egregiamente nel fondo. L’azzurra, al terzo podio individuale dell’inverno nel circuito maggiore (il 24° complessivo in carriera, conteggiando anche i Mondiali di Oberhof), si è dovuta arrendere solamente all’ispirata norvegese Ingrid Landmark Tandrevold per 19? e alla sorprendente veterana svedese Mona Brorsson per otto decimi. Questo risultato consente comunque alla 28enne di accorciare le distanze dalla leader della generale ...

Nella 10 km pursuit femminile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di Biathlon , andata in scena ad Oberhof, in Germania, arriva la doppietta ...

Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Germania, ad Oberhof, la quarta tappa del circuito maggiore. In questa ...

