Bianca Berlinguer sbotta nel fuorionda di Striscia | I pezzi fanno pena! Pronta all' addio a Mediaset?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In unpubblicato dala Notiziaè furiosa per il lavoro scarso dei suoi collaboratori e minaccia di lasciare: ecco il video.la Notizia colpisce ancora con uno dei suoi. Questa volta nel tritacarne di Antonio Ricci è finita, che, insoddisfatta del lavoro dei suoi collaboratori, si è lasciata andare a uno sfogo che promette conseguenze. Il tutto è avvenuto martedì 9 gennaio, tra la fine di Prima di domani e l'inizio di È sempre Carta. "Ipena, proprio pena. E adessopena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c'era un pezzo decente. Domani fateli ...