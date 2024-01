Bianca Berlinguer sbotta con i collaboratori! Striscia manda i video dei fuori-onda

Bianca Berlinguer pizzicata in un fuorionda al vetriolo: «I pezzi fanno pena, proprio pena (qui il video). E adesso fanno pena anche quelli del ... (secoloditalia)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Dopo i fuorionda di Andrea Giambruno, mollato prima dalla Meloni e poi messo in panchina da Mediaset, Striscia la ... (dayitalianews)

Nuovo scoop di Striscia la Notizia, che ha mostra to in trasmissione un fuori onda di Bianca Berlinguer durante la registrazione del suo programma ... (ascoltitv)

Antonio Ricci colpisce ancora. Un fuorionda mette nel mirino questa volta Bianca Berlinguer , conduttrice in forza a Mediaset da qualche mese, ... (ilfattoquotidiano)

Striscia colpisce ancora. Ieri sera, giovedì 11 gennaio, il telegiornale satirico di Canale 5 condotto da Antonio Ricci , è andato in onda un fuorionda di. Nelle immagini "rubate" alla fine della registrazione di "Prima di domani", il nuovo talk su Retequattro al posto di Stasera Italia, la presentatrice televisiva sbotta: "I pezzi ...furiosa con i suoi collaboratori. A 'Striscia la notizia' (Canale 5) è stato mandato in onda un clamoroso fuorionda della giornalista che alla fine della registrazione di 'Prima di ...Bianca Berlinguer ci va giù duro nel fuorionda trasmesso da «Striscia la Notizia», dove minaccia di abdicare al ruolo di conduttrice del talk show serale «Prima di domani», trasmesso da Mediaset.Il mo ...Ancora una volta il tg satirico di Antonio Ricci colpisce nel segno e immortala le parole della celebre giornalista: «Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non st ...