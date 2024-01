Bianca Berlinguer furibonda con i suoi autori | i clamorosi fuorionda di “Striscia La Notizia”

Alla presenza di una sgomenta, l'artista ha confermato: 'Mentre la signorame ne parlava, io davvero non sapevo a cosa facesse riferimento. [] Io non ho il tempo di ......piazzata con cui Gasparri chiedeva di poter intervenire in diretta per replicare alle accuse del leader del M5S e soprattutto insultare la conduttrice del programma Prima di domani'Striscia la notizia' colpisce ancora. E dopo il fuorionda di Andrea Giambruno questa volta tocca alla conduttrice di Rete4 Bianca Berlinguer ...Bianca Berlinguer si scaglia contro i collaboratori e minaccia di abbandonare il programma: il fuorionda reso pubblico da Striscia la Notizia è virale.