Bianca Berlinguer fuorionda Striscia | VIDEO Pronta a dire addio?

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Undila Notizia susta facendo molto discutere. Durante la puntata di giovedì 11 gennaio 2024 del tg satirico di Canale 5, è stato mandato in onda un dietro le quinte che vede come protagonista l'ex giornalista Rai decisamente furiosa con il suo gruppo di autori avvenuto al termine della prima puntata di Prima di Domani di lunedì 8 gennaio scorso, il programma che ha rimpiazzato Stasera Italia condotto da Nicola Porro, che si propone di trattare fatti del giorno e questioni legati all'attualità, politica ed economia.ha criticato aspramente i servizi realizzati per il programma, definendoli "penosi". La conduttrice si è lamentata della qualità dei pezzi giornalistici minacciando di lasciare il talk dell'access prime time di Rete ...

Dopo la pausa natalizia è andato in onda il secondo appuntamento del nuovo anno di È sempre carta Bianca , il programma di Rete 4 in condotto dalla ... (caffeinamagazine)

“Il caso di Giulia Cecchettin? Mi è sfuggita questa cosa… Purtroppo non conosco questa storia. Lui ha ucciso lei? questa storia la sto sentendo per ... (ilfattoquotidiano)

È unafuribonda con i suoi collaboratori, quella "svelata" questa sera da Striscia la notizia". Pochi mesi dopo aver favorito di fatto la rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno , ...Il pandoro - gate con protagonista Chiara Ferragni non smette di far discutere e anche a Prima di domani , il programma condotto dasu Rete4, si discute del confine tra business e beneficenza nell'attività degli influencer. Come noto, una voce fuori dal coro è quella di Vittorio Feltri che ribadisce che nella ...Nel corso dell’ultimo appuntamento di ‘Striscia La Notizia’, in onda, stasera, su Canale 5, è stato mandato in onda un clamoroso fuorionda che coinvolge Bianca Berlinguer, padrona di casa di ‘E’ ...Dopo il caso Giambruno, Striscia la Notizia torna a colpire con i suoi temutissimi fuorionda. Protagonista stavolta Bianca Berlinguer, conduttrice di "Prima di Domani" su Rete 4, che ...