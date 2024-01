Bianca Berlinguer | fuorionda Striscia la notizia | “I servizi per il mio programma sono penosi | tra 3 giorni me ne vado” - VIDEO

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "I pezzi fanno schifo, me nevenerdì". Così viene mostratada undila. La conduttrice si lamenta di come viene gestito il suo"Prima di domani". "I pezzi fanno pena, fanno proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Fac

Nuovo scoop di Striscia la Notizia, che ha mostra to in trasmissione un fuori onda di Bianca Berlinguer durante la registrazione del suo programma ... (ascoltitv)

C'è grande tensione a Mediaset dopo il fuori onda di Striscia la notizia in cuise la prende con i suoi collaboratori per i servizi giornalistici secondo lei pessimi mandati in onda e minaccia di lasciare dopo solo una settimana la conduzione del suo nuovo ...Un Matteo Renzi scatenato, quello ospite dia Prima di domani, su Rete 4. Il leader di Italia Viva ne ha un po' per tutti, da Fratelli d'Italia a Giuseppe Conte, per finire con Chiara Ferragni, sua vecchia 'nemica social'. Il ...Striscia la Notizia ha diffuso alcuni fuorionda della giornalista al termine della registrazione di ‘Prima di domani’ ...Colpo di Luna. Nel corso delle tre puntate del programma, la conduttrice è accompagnata dai co-conduttori Gigi D'Alessio e Carlo Conti.