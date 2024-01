Bianca Berlinguer | fuorionda choc a “Striscia la Notizia” | “Addio”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 12 gennaio 2024) News tv. “la”,protagonista di unsconvolgente., classe 1959, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 è stata direttrice del TG3. Poi il suono nome è stato legato per anni al programma Carta, andato in onda su Rai 3 fino al 2023. Dall’autunno 2023, invece, la nota conduttrice tv è passata a Mediaset con un programma di approfondimento intitolato È sempre Carta, in onda dal 5 settembre dello stesso anno. Dall’8 gennaio 2024 conduce il nuovo programma di Rete 4 dal titolo Prima di domani, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time. Nel corso dell’ultima puntata di...