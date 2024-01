Bianca Berlinguer esplode | il fuorionda di “Striscia” | “I pezzi fanno pena Tre giorni e me ne vado”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024)pizzicata in unal vetriolo: «I, proprio(qui il video). E adessoanche quelli del settimanale. Facevano, tutti! Non c’era un pezzo decente». Antonio Ricci colpisce ancora. Ildila notizia che sta facendo il giro del web riguarda l’ultimatum che in qualche modo ha dato la conduttrice ex Rai a Mediaset. “Fino a venerdì e poi è finita”: è la minaccia che echeggia in studio. Lo sfogo feroce contro i servizi di Prima di domani e di E’ sempre Carta- programmi da lei condotti- si riferiscono a duefa: è apterminato il primo, il talk ...