Bianca Berlinguer adesso teme altri fuori onda di Striscia Delusa dagli ascolti ma c’era il calcio Ecco cosa accade a Mediaset

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 gennaio 2024) C’è grande tensione adopo ildila notizia in cuise la prende con i suoi collaboratori per i servizi giornalistici secondo lei pessimi mandati ine minaccia di lasciare dopo solo una settimana la conduzione del suo nuovo programma in access prime time “Prima di Domani”. Conoscendo Antonio Ricci siinfatti che la sua cassaforte sia già zeppa didellada snocciolare nelle prossime serate. Per il lancio divia quattro minuti di spot La, il cui programma settimanale si era ormai consolidato con buoni risultati e soddisfazione dell’azienda, ha ...