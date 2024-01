Berrettini | delusione immane | non se l’aspettava nessuno

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 12 gennaio 2024)non è riuscito a nascondere la suadavanti all’ennesimo sgambetto da parte del destino: che amarezza nelle sue parole. 133. Tanti sono i giorni trascorsi da quando Matteo, un tempo numero 1 d’Italia, è sceso in campo per l’ultima volta. Era il 31 agosto e al di là della rete, sui campi in cemento degli Us Open, c’era Arthur Rinderknech, quando il romano ha accusato una distorsione alla caviglia destra.(LaPresse) – ilveggente.itSembrava un infortunio da niente, ma così non era. Di fatto, ha impedito al finalista di Wimbledon 2021 di giocare per altri 4, lunghissimi, mesi. Ma ora, così pare, il peggio è finalmente alle spalle. Dopo un altro falso allarme che lo ha costretto a posticipare il rientro,è partito inaspettatamente alla volta della terra ...