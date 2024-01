Bergamo | Capitale della Cultura lancia tassa di soggiorno alle stelle | in 2023 incassati 2 | 55mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - La Giunta del Comune diha approvato il bilancio previsionale 2024, il documento che fornisce copertura finanziaria e rende concrete le azioni amministrative del municipio di. E da Palazzo Frizzoni arrivano buone notizie: i conticittà rimangono in ordine, non si registra alcun incremento di imposte o tariffe, le spese rimangono sotto controllo e non si riducono i servizi ai cittadini, gli investimenti sulle opere pubbliche continuano a mantenersi su livelli molto alti anche per via dell'iniezione di liquidità rappresentata dai contributi del Pnrr. Conti in ordine, quindi, nonostante i tagli operati dal governo ai fondi destinati ai Comuni, pari a oltre mezzo milione di euro sul 2024, l'inflazione, che pesa su alcune voci di spesa necessariamente da adeguare, e i costi legati ai ...