Belen rientra a Milano dopo le vacanze e tira altre frecciatine

Leggi AncheRodriguez: 'Ero alla frutta, adesso mi voglio bene' Stefano De Martino: 'Non sono un macellaio' Dopo il putiferio scatenato daRodriguez sul presunto flirt tra Stefano De ...... Giuseppe Russo, sulle pagine del 'Corriere della Sera' ha chiarito: 'La SignoraRodriguez si ... non poteva negare il consenso al viaggio, nonnel suo arbitrio, per di più manifestando la ...Belén Rodriguez è tornata in Italia dopo il lungo viaggio in Argentina e non ha esitato a mostrare i figli alle prese con il rientro a casa: se da ...Belen Rodriguez, le coccole alla figlia Luna Marì e a Santiago “Voi, noi, amore” scrive Belen Rodriguez mostrando un video di una serata in casa con i figli. Luna Marì si rotola sulle sue gambe e rip ...