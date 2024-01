Behshad | il cargo lascia il Mar Rosso | cosa significa | il terrore della guerra globale

...Teheran è fondamentale per consentire al movimento Houthi di prendere di mira dallo Yemen i... Si sta parlando molto della presenza in zona del, un naviglio mercantile iraniano di stanza ...Il, lungo 174 metri e peso oltre 20mila tonnellate, si ritiene possa essere un ingranaggio fondamentale nelle operazioni di spionaggio iraniane. La sua posizione strategica, infatti, ...Iran's navy captured an oil tanker Thursday in the Gulf of Oman that only months earlier had seen its cargo of Iranian oil seized by the United States over sanctions linked to Tehran's nuclear program ...Iran’s navy has seized an oil tanker in the Gulf of Oman that once was at the center of a major crisis between Tehran and Washington, a seizure that further escalates tensions in the Mideast waterways ...