Beckenbauer | ipotesi stadio di Monaco intitolato al Kaiser per gli Europei

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In Germania sarebbe al vaglio degli organizzatori del Campionato europeo e dalla Uefa l’di intitolare a Franzl’Allianz Arena diper le quattro settimane del torneo. Secondo quanto riporta la Bild infatti, lobavarese potrebbe cambiare nome in favore del, scomparso domenica all’età di 78 anni. A favorire il cambio in questo senso è anche la Uefa, che non ammette nomi di sponsor per gli stadi che ospitano l’evento. Durante glidunque l’impianto bavarese dovrà comunque chiamarsi diversamente. Allo stato attuale solo loOlimpico di Berlino e il Volkspark di Amburgo sono privi di sponsor. SportFace.