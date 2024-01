Beautiful | anticipazioni al 20 gennaio | Brooke è preoccupata per Douglas

Leggi su 2anews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dal 15 al 20per Dougals e una visita del Servizio Tutela Minori complica le cose. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di, dal 15 al 20per, dopo aver visto Thomas maneggiare un coltello in sua presenza. Ridge non è per