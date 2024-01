Beatrice Luzzi riceve un aereo con un messaggio contro Varrese e i suoi fan | la reazione di lui – VIDEO

Beatrice Luzzi non ha ancora fatto il suo ritorno nella casa del GF. Subito dopo le feste di Natale, infatti, la concorrente ha dovuto abbandonare ... (velvetgossip)

Beatrice Luzzi ha nuovamente offeso Letizia Petris affermando che la fotografa starebbe fingendo di essere ciò che non è e dunque Paolo ... (anticipazionitv)

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello che per lei si sta rivelando movimentato e davvero ricco di ... (leggo)

Si segnala che questa uscita fuori luogo dell'inquilino della casa più spiata dagli italiani è stata commentata pure da, la quale giorni fa ha avuto un momento di sconforto . Cosa ha ...Durante la cena Greta Rossetti era infastidita di queste parole del bidello calabrese e come si evince dal video sottostante (diventato virale),le ha mandato un bacino e con la mano ...Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello che per lei si sta rivelando movimentato e davvero ricco di emozioni. L'attrice ...Grande Fratello, la confessione h0t di Fiordaliso: “Ecco il posto più strano in cui ho fatto l’amore”. Nelle scorse ore la concorrente del ...