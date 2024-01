Beatrice Belli e Anna Pisano | eliminate da MasterChef Italia 13 | “Non ci fermeremo”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Uno dei grandi meriti diè quello di presentarci ogni anno delle e dei concorrenti che non fanno mai caso all’età anagrafica, ma conservano l’energia dei ragazzini. Proprio comeche ieri ha dovuto lasciare il cooking show di di Endemol, disponibile su Sky e NOW, assieme a. La dolce farmacista cosentina e la studentessa romana di economia, con il pallino del basket, sono state accomunate da due performance non proprio esaltanti, ma hanno comunque lasciato un ottimo ricordo tra compagne e compagni d’avventura, nei giudici, e ovviamente nel pubblico. Ci siamo fatte raccontare la loro esperienza ai fornelli di13 e soprattutto com’è stato il rientro alla normalità. In continua ...

Credits: Skyvoto: 5 Possiamo inventarci una regola non scritta, non ufficiale, sbagliata per ogni edizione di MasterChef: se uno 'giovane' (dopo gli 'scrittori giovani', evidentemente ...Articoli più letti Grande Fratello : il mancato rispetto per il lutto diLuzzi è da ... Il raccolto scenografico da Royal Ascot Probabilmente uno dei suoi raccolti piùe sofisticati, un ...Il riassunto della puntata di Masterchef 13 Italia andata in onda giovedì 11 gennaio 2024: ecco chi è stato eliminato e come è andata la prova esterna.La Mystery Box in coppia mette alla prova la sintonia tra colleghi, l’ "Invention test" parla dei sapori di casa. E la cucina romana è ...