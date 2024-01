Bayley | “AJ Lee alla Rumble? Sarei felice se fosse lei ad eliminarmi”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Da qualche tempo circolano voci su un possibile ritorno di AJ Lee in WWE, anche solo per una breve apparizione. Al momento non ci sono certezze, tuttavia la Royalpotrebbe essere l’occasione giusta per un ritorno a sorpresa.ne ha parlato durante una recente intervista, spendendo belle parole per l’ex Divas Champion. “Ho grande rispetto per lei” Durante una ospitata al podcast “Gabby AF”,ha parlato della Royale delle possibili sorprese. Ecco le sue parole: “Chiunque voglia ritornare a sorpresa si prepari ad essere eliminata da me. Mi piacerebbe rivedere Mickie James, è una grande. La sua musica d’ingresso spacca. Sarebbe divertente rivedere anche Trish e Lita, anche se sono state qui poco tempo fa. Poi ci sarebbe AJ Lee. Si parla di un suo ritorno visto che CM Punk è qui ora. ...

In a recent update, Bayley surprised fans by revealing that the AEW champion is her favorite aspect of Tony Khan’s show through a social media post. Despite the ongoing intense ...WWE star Bayley recently took to Twitter/X to praise current AEW star and reigning Women's World Champion Toni Storm.