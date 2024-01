Bayern Monaco | omaggio a Beckenbauer | maglia numero 5 durante il riscaldamento prima dell’Hoffenheim

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Grandi emozioni all’Allianz Arenadi-Hoffenheim, primo impegno dei bavaresi dopo la scomparsa della leggenda e icona del club Franz. Tra le varie iniziative volte a ricordare l’ex calciatore e dirigente molto toccante quella decisa dalil. Tutti i giocatori sono infatti scesi in campo con unacommemorativa, che riporta sulla schiena il5 con cuiè diventato una vera e propria leggenda del calcio mondiale. Di seguito l’immagine deldel. Todos os jogadores dode Munique vestem a camisa 5 de Frank #Beckebauer ...

Nel mondo della Bundesliga, venerdì 12 gennaio alle 20.30, il Bayern Monaco si scontrerà con l'Hoffenheim su Sky Sport Max e NOW, con la telecronaca coinvolgente di Pietro Nicolodi. Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Hoffenheim, sfida valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga 2023/2024. La squadra di Tuchel torna dopo la sosta invernale con la volontà di riportarsi sotto a un Bayer... A pochi giorni dalla scomparsa di Beckenbauer, il Bayern Monaco ha voluto celebrarlo prima della sfida contro l'Hoffenheim...