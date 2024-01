Batterie | cosa farà la prima gigafactory italiana

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Energy S.p.A., societa? padovana attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia (ESS), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha ufficialmente iniziato il test per unalinea di produzione dial litio ferro fosfato (Lfp) nel suo impianto in Veneto, come si legge nel comunicato stampa. Si tratta delladel suo genere per l’impiego di una tecnologia attualmente dominata dalle industrie cinesi (come Catl e Byd), e che rappresenta un primo passo del Paese per lo sviluppo di una filiera nazionale per le. Le ESS sono essenziali per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, come solare ed eolico, con impieghi nel settore domestico ed industriale. Attualmente i principali produttori sono localizzati tra Cina, Corea del sud e Giappone, mentre in Ue il principale attore è ...