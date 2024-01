Basta attacchi agli arbitri | non accettiamo più tutto

FIRENZE " "Non accettiamo più tutto, lavoriamo e ci facciamo un mazzo così. Se il problema sono io, ditemelo e farò qualcosa di diverso. Ma i nostri ragazzi non si toccano". Alza la voce Gianluca ...pensare agli scambi social, con tanto di commenti, che possono avvenire "pubblicamente" tra ex, dando vita a una sorta di racconto gossip anche tra persone comuni. In pratica oggi la ...Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha difeso la categoria e il Var, chiedendo che non ci siano più aggressioni. Ed è tornato su Inter-Verona: «Il rigore non lo hanno sbagliato Nasca o Fabbri ...La dura accusa del sindaco di Campi Bisenzio, in Toscana: "Ci sentiamo abbandonati, il governo è venuto solo una volta due mesi e i soldi sono rimasti i 5 milioni iniziali" ...