Basket | Nba Milwaukee batte Boston | Oklahoma City da record | Lakers ko

... 10 rimbalzi e 12 assist), 21 punti per Williams e 19 per Holmgren, per un +62 finale che diventa la quinta vittoria più larga di sempre nella storia. Dallas, priva di Doncic, trova in Irving (44 ...Archiviato il successo dei Cleveland Cavaliers in quel di Parigi ai danni dei Brooklyn Nets con uno show di Donovan Mitchell, la notteci ha regalato altre quattro partite, di cui tre però completamente a senso unico. RISULTATI E CLASSIFICHE Partiamo da Milwaukee , dove nel big - match della Eastern Conference contro i Boston ...per un +62 finale che diventa la quinta vittoria più larga di sempre nella storia Nba. Dallas, priva di Doncic, trova in Irving (44 punti, miglior prestazione stagionale) e Hardaway jr (32 punti) i ...PARIGI - Doveva essere una festa e una festa è stata. In campo e fuori. Tanto che Adam Silver, il commissioner della Nba, prima della partita dice "che l'accoglienza è ...