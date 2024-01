Basket | Eurolega 2023 24 | Virtus Bologna mai in partita | l’Efes domina e vince 99-75

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Seconda sconfitta consecutiva per la, che nel ventunesimo turno dicade in casa delIstanbul con il punteggio di 99-75. Nel primo quarto è l’asse Belinelli-Dunston a tenere in piedi la squadra di Banchi, che fino a metà periodo rimane incollata nel punteggio. Dall’altra parte del campo però Darius Thompson e Bryant fanno a fette la difesa sugli esterni dellae mandanoavanti 26-15 al termine dei primi 10?. Nel secondo quarto la musica non cambia, con i padroni di casa che continuano a trovare con continuità la via del canestro sfruttando anche le seconde chance regalate dai numerosi rimbalzi in attacco di Oturu e Jones. Di contronon riesce a trovare soluzioni offensive efficaci e regala troppi palloni agli ...

