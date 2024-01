Bari | prevenzione senologica | al “Di Venere” arriva la mammografia con metodo Cem Contrast-Enhanced Mammography

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: All’Ospedale Dilacon mezzo dio. La metodica definita CEM () e’ una indagine di secondo livello avanzata, impiegata per individuare lesioni neoplastiche della mammella e garantisce immagini di alta precisione. La CEM e’ una valida alternativa alla risonanza magnetica per quasi tutti i casi, tranne nello studio delle protesi e delle patologie quali papillomatosi, oltre ad essere molto più tollerata dalle pazienti, vista la rapidità dei tempi di esecuzione. Dopo il San Paolo, la ASL diraddoppia così l’offerta assistenziale per quanto riguarda le diagnosi di tumori maligni al seno nell’ambito dello screening, fornendo ...

