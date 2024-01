Barcellona | infortunio Raphinha | la decisione per la finale

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le condizioni fisiche di, esterno brasiliano del, dopo l’ultimo. I dettagli Ilha pubblicato un comunicato ufficiale sudopo l’nella semidi Supercoppa di Spagna. COMUNICATO – «Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadrahanno rivelato che ha una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Non è disponibile per la selezione e il suo recupero determinerà il suo ritorno. L’attaccante brasiliano si è infortunato nel primo tempo della partita vinta 2-0 contro l’Osasuna nella semidella Supercoppa Spagnola ed è stato sostituito da Lamine Yamal. La partita di Riyad è stata la ventesima presenza stagionale di ...

Le condizioni fisiche di Raphinha, esterno brasiliano del, dopo l'ultimo. I dettagli Ilha pubblicato un comunicato ufficiale su Raphinha dopo l'nella semifinale di Supercoppa di Spagna. ...Il calciatore però si è sottoposto ad accertamenti ache hanno scongiurato problemi seri. La diagnosi è di una forte contusione muscolare alla coscia sinistra , senza interessamento ...