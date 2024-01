Barbara d' Urso non andrà in Rai | le dure parole di Roberto Sergio

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In questo periodo sono tantissimi i gossip che stanno circolando in rete in merito al futuro professionale did'. La donna è attualmente impegnata con la tournee teatrale che la sta portando in giro per l'Italia con il suo spettacolo «Taxi a due piazze». A dicembre le è scaduto il contratto che la vincolava a Mediaset, pertanto, sulla carta la protagonista è libera di andare ovunque voglia. In questo periodo sono circolate delle voci piuttosto insistenti secondo le quali sembrava che in Rai ci fosse molto fermento per assegnare all'ex conduttrice Mediaset la conduzione di un programma. Tutti i rumor circolati in questo periodo, però, sono stati gelidamente smentiti dall'Amministratore Delegato dell'azienda., infatti, ha rilasciato un'intervista al quotidiano «La Verità» in cui ha svelato ...