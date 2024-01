Bambino di 3 mesi positivo alla cocaina

... e venne al mare da noi in Calabria portandosi dietro il suopiù piccolo. Un'estate ... Seidopo se ne tornò in America pieno di nuove esperienze. Le sto parlando di uno scienziato che più ...Rischia la vita un neonato di Salerno, risultato positivo alla cocaina . Il piccolo, di appena 3, è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto si apprende, martedì sera il neonato è giunto in condizioni critiche all'ospedale Ruggi di Salerno. Dagli ...Paul Giamatti fu vittima di una disavventura ai piedi per colpa di una famosa sequenza di un film uscito più di vent'anni fa.Bambini compresi. «Incontriamo venti nuovi casi ogni mese - spiega il medico - e per fortuna c'è chi decide di rivolgersi a noi, spesso con l'ausilio dei familiari, per essere seguito e uscire dalla ...