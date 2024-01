Bambina di 10 anni violentata dal padre | succedeva di continuo | i racconti di madre e fratellino

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Unadi diecidal papà dal 2020. E’ con questa accusa che il 10 gennaio, a San Cesareo (Roma), gli agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato Tivoli-Guidonia hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti C.F.M., 46, cittadino romeno incensurato, il quale dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. Le violenze sessuali dell’uomo sulla figlia L’uomo, separato da alcunidalla moglie, era solito frequentare regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione, accogliendoli nella propria casa di San Cesareo. Proprio in tali circostanze, distraeva il figlio maggiore al fine di approfittare della, ...

La bambina ha poi raccontato delle violenze subite alla mamma che si è rivolta alla polizia.