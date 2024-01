Babbo Meloni su Report | già pronta la polemica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La prossimaarriverà con la prossima puntata di, potete metterci la firma. Il 14 gennaio la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci racconterà di Francesco, il padre della premier morto nel 2012. Come anticipato da Repubblica la trasmissione Rai indagherà sui rapporti di Francesco – detto Franco () – con il re della droga Michele Senese, boss campano con una fiorente attività nella capitale. A parlare in un’intervista è Nunzio Perrella, collaboratore di giustizia ed ex camorrista che ha fatto scattare diverse indagini sulla gestione dei rifiuti in Campania. Perrella ama le luci della ribalta: qualche anno fa si era prestato come “agente provocatore” per fare emergere alcuni funzionari corrotti nella pubblica amministrazione. Anche in quel caso, come spesso accade da noi, i cultori del ...