Aveva un tumore da 50 chili nell' addome Una donna operata a Bari

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Unaddominale da oltre 50 chilogrammi è stato rimosso dal corpo di unadi 66 anni, nel corso di un intervento effettuato dall'èquipe di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' didiretta dal dottor Aurelio Costa. Un particolare e non frequente intervento chirurgico di alta complessità tecnica, l'asportazione completa di un liposarcoma a origine dal retroperitoneo, in blocco con rene - colon - pancreas,a zona sinistra, gli annessi uterini e in parte il diaframma, chegenerato una voluminosa massa addominale di oltre 50 chilogrammi. La paziente, da circa un anno,notato un aumento di volume dell', associato a disappetenza e conseguente dimagrimento, la comparsa di disturbi del ...