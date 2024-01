Autostrada A1 | chiusure notturne dei caselli di Chiusi-Chianciano e Firenze-Impruneta

...di gran lunga le opportunità che un'infrastruttura strategica quale è la nostra unica... i professionisti ed i lavoratori della nostra Provincia, costretti a subireimprovvise e ...Tra di esse, ad esempio, notizie sulla programmazione dei cantieri, eventuali incidenti e... In occasione della riunione odierna, infine,dei Fiori ha ripercorso le misure adottate ...ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Chiusi-Chianciano Terme, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -nelle due notti ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...