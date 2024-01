Auto travolge mamma con due figli sul marciapiede

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Una donna di 31 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento dopo essere stata travolta da un'finita sul. La donna stava camminando insieme ai duepiccoli, uno dei quali neonato che si trovava nel passeggino. Anche i bimbi sono stati trasportati in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle ore 8 in via Einaudi nel capoluogo trentino. Per cause ancora da chiarire, una donna di circa 55 anni alla guida di una Citroen C1 è improvvisamente uscita di strada finendo sulinvestendo lae i due. Le indagini e rilievi sono a carico della polizia locale di Trento.